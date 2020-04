Abp Carlo Maria Viganò: Trzecia tajemnica fatimska jest nieznana

Były nuncjusz papieski w Waszyngtonie wyjaśnił: „Matka Boża poprosiła, by wyjawić [tajemnicę] w roku 1960, ale Jan XXIII opublikował 8 lutego tego roku oświadczenie, w którym stwierdził, że nie chce przyjąć odpowiedzialności gwarantowania prawdy słów, które według trojga pastuszków skierowała do nich Maryja Panna”.

Abp Viganò uważa, że niespełnienie polecenia Matki Bożej doprowadziło do zainicjowania „operacji tuszowania (...), najwidoczniej dlatego, że treść przesłania wyjawiłaby straszliwą konspirację Jej nieprzyjaciół wymierzoną w Kościół Chrystusa”. Twierdzi też, że w roku 2000 przedstawiono „wyraźnie niekompletną” wersję trzeciej tajemnicy fatimskiej, która była własną wersją kardynała Sodano. Dlatego też „nowy sekretarz stanu, kardynał Bertone, próbował odwrócić uwagę ku wydarzeniu z przeszłości, aby lud Boży uwierzył, że słowa Najświętszej Panny nie miały nic wspólnego z kryzysem Kościoła i ze zmową pomiędzy modernistami a masonami, do jakiej doszło za kulisami Soboru Watykańskiej II” – uważa arcybiskup.

Abp Viganò nawiązał do książki Czwarta tajemnica fatimska?, której autorem jest Antonio Socci. Socci argumentuje, że w opublikowanej wersji trzeciej tajemnicy brak wyjaśnienia wizji, jakie podała Matka Boża. Zdaniem arcybiskupa Socci zdemaskował też postępowanie kard. Bertone. Duchowny zwraca uwagę na to, że nie poświęcono Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi wbrew Jej życzeniu. Było to wywołane obawami zaostrzenia konfliktu ze Związkiem Sowieckim. Zdaniem abp Viganò można by to zrobić obecnie.