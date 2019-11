Abp Carlo Maria Viganò: Babilońskie przedsięwzięcie Watykanu

Nawiązując do porównania tego przedsięwzięcia w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich do latarni morskiej, która ma rozświetlić mroki świata, arcybiskup dostrzega w nim próbę przyćmienia „Słońca Wschodzącego z wysoka” (por. Łk 1,78) i pomniejszenia znaczenia Chrystusa, „jedynego Zbawiciela, centrum kosmosu i historii”.

Abp Viganò pisze: „Budowa Domu Rodziny Abrahama wygląda jak babilońskie przedsięwzięcie, zaprojektowane przez nieprzyjaciół Boga, Kościoła katolickiego i jedynej prawdziwej religii zdolnej wybawić człowieka i wszystko to, co stworzone, od zniszczenia, zarówno doczesnego, jak i wiecznego i ostatecznego”. Hierarcha podkreśla, że przeznaczeniem takiej budowli jest upadek, gdyż usunięty zostaje „kamień węgielny”, którym jest Chrystus. I ostrzega przywołując, słowa św. Pawła: „Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus” (1 Kor 3,10-11).