„Apelujemy o obniżenie napięcia, wzywamy wszystkich do stołu negocjacji i do uwierzenia w siłę dialogu, uznając, jak nas zawsze uczyła historia, że wojna i broń nie są rozwiązaniem problemów, które dręczą dzisiejszy świat. Musimy wierzyć w negocjacje. Musimy wierzyć w dialog. Trzeba zrezygnować z konfliktów i uzbroić się w inną broń - sprawiedliwości i dobrej woli – mówi papieskiej rozgłośni abp Boccardi. – Należy kontynuować wysiłki mające na celu zainteresowanie wspólnoty międzynarodowej sytuacją na Bliskim Wschodzie. Ta sytuacja musi zostać rozwiązana i trzeba wezwać wszystkich do wzięcia za nią bezpośredniej odpowiedzialności. Pacta sunt servanda, mówi ważna zasada dyplomacji. A zasady prawa muszą być szanowane przez wszystkich.“

bz/vaticannews.va/Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan