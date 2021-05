Aborcjoniści zdewastowali pomnik dzieci nienarodzonych. Teraz staną przed sądem

Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii Fidei Defensor poinformował dziś, że prokuratura przesłała już akt oskarżenia wobec sprawcy dewastacji symbolicznego pomnika Dzieci utraconych na cmentarzu w Brzezówce.

O tym wyjątkowo haniebnym czynie pisaliśmy w listopadzie ub. roku. Wówczas to, na fali tzw. „Strajku Kobiet” Marty Lempart, dochodziło w Polsce do licznych ataków na miejsca kultu, cmentarze, pomniki i miejsca pamięci narodowej. Do szczególnie obrzydliwego czynu doszło w Brzezówce na Śląsku Cieszyńskim, gdzie zdewastowano pomnik dzieci nienarodzonych. To wyjątkowe miejsce dla kobiet, które utraciły swoje nienarodzone dzieci. W tym miejscu mierzą się ze swoim strasznym bólem. Jednak nawet tego bólu nie uszanowali lewicowi ekstremiści.

Teraz sprawca tej dewastacji zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Prokuraturę o sprawie poinformował Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii Fidei Defensor, który dziś przekazał informację o przesłaniu aktu oskarżenia do sądu.

- „Prokuratura poinformowała nas o przesłaniu aktu oskarżenia wobec osoby, która się tego dopuściła. Oskarżenie dotyczy przestępstw obrazy uczuć religijnych, znieważenia pomnika oraz zniszczenia rzeczy, tj. czynów z art. 196 k.k., art. 261 k.k. oraz art. 288 § 1 k.k.”

- czytamy na profili Fidei Defensor.

