Abby Johnson wzywa do odejścia od ,,kompromisu'' ws. aborcji

Przez ostatni tydzień w Polsce gościła Abby Johnson, autorka książki „Nieplanowane” i bohaterka głośnego filmu o tym tytule. Ze swoimi prelekcjami Johnson odwiedziła Bydgoszcz, Kraków, Piłę, Rumie i Warszawę, aby głośno mówić o złu aborcji. Mówiła o tym, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za obronę dzieci nienarodzonych, które same bronić się nie mogą. Do Polski przyjechała z jasnym przesłaniem dla Polaków i polskiego rządu: nie może być zgody na jakikolwiek kompromis w sprawie aborcji. – „Proszę was, zróbcie co w waszej mocy, żeby oddalić ten kompromis. Nigdy nie wolno iść na kompromis ze złem”.