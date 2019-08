A w Gdańsku hucpa. Lech Wałęsa znowu poniżej krytyki

Cogito ergo sum 31.8.19 13:12

Nienawiść i zapiekłość degradują człowieka. Ludzie opozycji stają się coraz bardziej groteskowi i małostkowi. Ich wystąpienia coraz częściej stają się pajacowaniem. Gdyby obecny garnitur wrócił do władzy, to dopiero oni odebraliby ludziom wolność. Oni organicznie źle się czują w pluralistycznym świecie. Demokracja także jest im obca, bo do jej istoty należy zmiana władzy na drodze wyborów a tego stanu znieść nie mogą. Pan Bolesław nawet wzywa do wojny domowej jeżeli kartka wyborcza im nie pomoże.