Jak dowiadujemy się z portalu wpolityce.pl, w całym zamieszaniu związanym z wydarzeniami w Afganistanie oraz na polsko-białorusiej granicy mogą nam umknąć działania warszawskiego Ratusza. Oto bowiem druk broszurek mówiących o tym, jak „bezpiecznie” zażywać narkotyki finansuje m.st. Warszawa!

Broszurki są wytworem Społecznej Inicjatywy Narkopolityki i Fundacji Edukacji Społecznej oraz ośrodka „#afterpartyFES”, a ich druk finansowany jest przez m.st. Warszawa. Informują one, jak można bezpiecznie imprezować i zażywać substancje psychoaktywne.

- Chociaż czasami mefedron jest sprzedawany jako substytut kokainy czy MDMA, dawki tych substancji są różne. Nigdy nie należy zażywać więcej niż 500 mg w jedną noc.

Staraj się brać tylko na specjalne okazje. Wybierz odpowiednie środowisko - bądź w bezpiecznym i komfortowym dla ciebie miejscu, wśród ludzi, którym ufasz. Unikaj spożywania samemu i jeżeli jest to możliwe, powiedz komuś bliskiemu, że zamierzasz zażyć

Zacznij od niskiej dawki i poczekaj co najmniej godzinę przed ponownym spożyciem — czytamy w materiałach, a powyższa wiedza, to jedynie część informacji na temat mefedronu, słabo w Polsce zbadanego narkotytku.

Broszurka informuje także, aby „podczas zażywania unikać dusznych i gorących miejsc, zachowywać ostrożność, mieszając substancję z alkoholem czy depresantami”. Jest tu też o tym, że droga doustna jest bezpieczniejsza niż donosowa, a przy wciąganiu wskazane jest unikanie dzielenia się rurką.

A tymczasem o prezydencie Warszawy Rafale Trzaskowskim ani widu ani słychu, jakby się gdzieś rozpłynął we mgle. A pracowite mrówki za zgodą warszawskiego Ratusza dalej pogłębiają podziały społeczne i zdecydowanie nie pracują na rzecz dobra mieszkańców, ich rodzin i dzieci.

