A tak Młoda Lewica urządziła Balcerowicza, który przyjął zaproszenie na debatę: ,,Leszek B., Mengele''. I to nie wszystko....

Leszek Balcerowicz, ekonomista i autorytet III RP w zakresie przekształceń własnościowych w Polsce przyjął zaproszenie działaczy Młodej Lewicy na debatę. Jak potraktowali go aktywiści?

- Już dzisiaj, na stronie myPolitics, rzecznik prasowy Młodej Lewicy Wojciech Vincent Sawoniewicz skonfrontuje Leszka B. - Mengelego polskiej gospodarki odpowiedzialnego za hekatombę 1990 roku! Nie może Was to ominąć - taki wpis pojawił się w czwartek przed południem na profilu Młodej Lewicy na Facebooku.

Ponadto do wpisu została dołączona grafika opisana jako "Wojciech Vincent Sawoniewicz vs. Leszek B.", na której widać fotografie debatujących, ale zdjęcie Leszka Balcerowicza zostało umieszczone za kratkami a sam Balcerowicz miał zasłonięte oczy, jak to się robi osobom skazanym lub przestępcom oskarżonym przez wymiar sprawiedliwości.



mp/tysol.pl/facebook