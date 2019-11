A Lewica swoje! ,,Pierwszą ustawę, jaką zgłosimy to..''

katolicyzm niesie śmierć 6.11.19 20:04

SPECJALNIE DLA PPP:



Nie wyrażaj swoich opinii lub rad, jeżeli nie jesteś o to proszony.

Nie zwierzaj się ze swoich problemów innym, chyba że jesteś pewien, że chcą o nich słuchać.

Kiedy jesteś w cudzym domu (na cudzym terenie) okaż mu respekt lub, jeżeli nie potrafisz, nie chodź tam.

Jeżeli gość w twoim domu (na twoim terenie) dręczy cię, traktuj go okrutnie i bez miłosierdzia.

Nie czyń seksualnych awansów, dopóki nie dostaniesz wyraźnej propozycji współżycia.

Nie bierz tego co nie należy do ciebie, chyba że jest ta rzecz dla kogoś brzemieniem i osoba ta "płacze", by być uwolniona.

Potwierdź moc magii, jeśli udało ci się przy jej pomocy zaspokoić swoje pragnienia. Jeżeli zaprzeczysz mocy magii po jej wykorzystaniu, utracisz wszystko, co w ten sposób uzyskałeś.

Nie narzekaj na coś, czemu nie musisz się poddawać.

Nie krzywdź małych dzieci.

Nie zabijaj zwierząt (nie-ludzi), chyba że zostaniesz zaatakowany lub będziesz potrzebował pożywienia.

Kiedy chodzisz w "otwartym" terenie nie zaczepiaj nikogo. Jeżeli ktoś cię zaczepia, poproś go by przestał. Jeżeli nie przestanie, zniszcz go.



Dziewięć grzechów satanizmu



Głupota

Pretensjonalizm

Solipsyzm

Konformistyczna stadność

Ograniczenie

Niepamięć historii Ducha

Bezkompromisowa duma

Brak wrażliwości estetycznej

Megalomania