A jednak Szwecja w czołówce zachorowań na Covid-19

Szwecja w dalszym ciągu odnotowuje wysoki poziom nowych zakażeń koronawirusem. W ostatnim tygodniu liczby te spadły tylko nieznacznie.

Obecnie w Szwecji odnotowuje się 659 przypadków koronawirusa na 100 tys. mieszkańców – informuje Urząd Zdrowia Publicznego. Jak dodała Britta Bjoerkholm z tego urzędu w rozmowie z dziennikarzami:

„Oznacza to, że znajdujemy się obok Cypru, Chorwacji oraz Francji wśród krajów o najwyższym stopniu rozprzestrzenienia SARS-CoV-2”.

Dane Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób dowodzą, że Szwecja jest na drugim miejscu po Cyprze.

Bjoerkholm nie potrafi wskazać powodu, dla którego w Szwecji utrzymuje się tak wysoki poziom zakażeń. Dodała jednak, że pewnym optymizmem napawa trend spadkowy. Zaznaczyła jednak:

„Oczekiwalibyśmy, aby spadek następował szybciej”.

W ostatnich tygodniach rośnie liczba zakażeń w grupie wiekowej 0-19. Spada natomiast we wszystkich pozostałych. Eksperci przypuszczają, że może to mieć związek z powrotem do szkół uczniów starszych klas, co miało miejsce w kwietniu.

Mimo trudnej sytuacji w służbie zdrowia Szwecja nie decyduje się jednak nadal na wprowadzenie lockdownu. Ograniczono jednak liczbę osób, jakie mogą przebywać w zgromadzeniu do ośmiu. Lokale gastronomiczne mogą być otwarte tylko do 20:30. Obostrzenia obowiązywać będą co najmniej do 17 maja.

dam/PAP,Fronda.pl