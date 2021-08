,,A jak wam każą strzelać?''. Dziennikarz TOK FM porównuje polskich pograniczników do SS-manów

Nie ustaje fala prymitywnego hejtu pod adresem polskich żołnierzy broniących naszych granic. Piotr Maślak z TOK FM postanowił podzielić się w mediach społecznościowych porównaniem polskich strażników granicznych z niemieckimi, bandyckimi oddziałami SS.

Grupa 24 nielegalnych imigrantów, w której znajduje się aż 20 mężczyzn, od kilkunastu dni koczuje po białoruskiej stronie granicy na wysokości miejscowości Usnarz Górny. Próbują oni bez zezwolenia przedostać się na terytorium Rzeczypospolitej, zmuszani do tego przez wojsko reżimu Łukaszenki. Polscy pogranicznicy starają się nie dopuścić do fali nielegalnej migracji. Spotyka ich za to w ostatnim czasie bardzo brutalny hejt.

Tym razem na postępowanie polskich żołnierzy, używając mocnych słów oburzył się dziennikarz TOK FM, który niegdyś zarzucał TVP wyemitowanie w rzekomo nieodpowiednim czasie filmu Sylwestra Latkowskiego o zjawisku pedofilii w polskich środowiskach celebryckich. Redaktor Maślak swój twitterowy, kilkuzdaniowy wywód kończy tyleż retorycznym, co mało mądrym pytaniem: „A jak Wam każą strzelać do uchodźców też wykonacie rozkaz?”.

Nie potrafię tego nazwać inaczej, strażnicy graniczni, którzy zabraniają dostarczyć wody i dopuścić lekarzy do uchodźców mogą sobie przyczepić naszywki SS. Tamci też wykonywali rozkazy. A jak Wam każą strzelać do uchodźców też wykonacie rozkaz?

— Piotr Maślak (@maslak_piotr) August 23, 2021

ren/twitter