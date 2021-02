90. rocznica objawień św. Faustyny. Papież: Niech miłosierdzie nas przenika

22 lutego 1931 roku św. s. Faustyna Kowalska doznała w Płocku pierwszych objawień Jezusa, który polecił jej namalować obraz z podpisem „Jezu ufam Tobie”. Z okazji 90. rocznicy tego wyjątkowego dla całego świata wydarzenia, które stało się początkiem odnowionego kultu Bożego Miłosierdzia, list do biskupa płockiego Piotra Libery skierował papież Franciszek. Ojciec Święty zachęca wierzących do stawania się znakiem obecności Miłosiernego Chrystusa w świecie.

- „Podzielam radość Kościoła Płockiego, że to szczególne wydarzenie jest już znane w świecie i pozostaje żywe w sercach wiernych”

- podkreślił w swoim liście papież Franciszek.

Papież przypomniał słowa Jezusa wypowiedziane do św. Faustyny: „Nie zazna ludzkość spokoju, dopóki nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego”.

- „Zachęcam więc: zwróćmy się do tego Źródła. Prośmy Chrystusa o dar miłosierdzia. Niech ono nas ogarnie i przeniknie. Miejmy odwagę, by powrócić do Jezusa, aby spotkać Jego miłość i miłosierdzie w sakramentach. Poczujmy Jego bliskość, czułość, a wtedy my także będziemy bardziej zdolni do miłosierdzia, cierpliwości, przebaczenia i miłości”

- zaapelował.

Franciszek przypomniał, że „Apostoł Miłosierdzia, św. Jan Paweł II” chciał nieść orędzie miłosierdzia do wszystkich ludzi świata. Odnosząc się do wezwania polskiego papieża Franciszek podkreślił, że jest to wezwanie w sposób szczególny skierowane do Kościoła Płockiego.

- „Oto szczególne wyzwanie dla Kościoła Płockiego, wyróżnionego objawieniem, dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, dla miasta Płocka i każdego z was. Przekazujcie światu ogień Jezusa Miłosiernego. Bądźcie dla wszystkich znakiem Jego obecności wśród was”

- napisał Ojciec Święty.

Główne uroczystości związane z 90. rocznicą pierwszych objawień św. Faustyny Kowalskiej odbędą się jutro w płockim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

kak/PAP