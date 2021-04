,,9 miesięcy to za długo’’. Zaskakujący komentarz wiceministra ws. Nowaka

9 miesięcy, które Sławomir Nowak spędził w areszcie, to za długo – przekonuje wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. Jednocześnie polityk Porozumienia zaznacza, że ma zaufanie do prokuratury i wierzy, że ta w sprawie Nowaka dysponuje „ciężkim materiałem dowodowym”.

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek prokuratury o przedłużenie aresztu wobec Sławomira Nowaka i zastosował wobec byłego ministra wolnościowe środki zapobiegawcze.

Do sprawy odniósł się w programie „Tłit” Wirtualnej Polski wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa.

- „Niestosowna jest sytuacja, gdy areszt tymczasowy jest przeciągany w nieskończoność. Nie może być zgody w państwie demokratycznym na to, że ktoś siedzi w areszcie dłużej niż to jest konieczne do postawienia zarzutów”

- stwierdził polityk.

Ociepa dodał, że krytycznie ocenia Sławomira Nowaka i ufa prokuraturze, wierząc w zapewnia o ciężkim materiale dowodowym.

kak/Wirtualna Polska