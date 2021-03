8 lat od abdykacji papieża. Benedykt XVI: Moje sumienie jest czyste

„Nie chcą wierzyć w wybór dokonany świadomie. Ale moje sumienie jest czyste” – mówi papież Franciszek, komentując swoją decyzję osiem lat po abdykacji.

11 lutego 2013 roku papież Benedykt XVI ogłosił, że ze względu na swój wiek i słabnący stan zdrowia zdecydował się ustąpić z tronu Piotrowego. Papież opuścił Watykan 28 lutego, udając się do rezydencji w Castel Gandolgo. Po dwóch miesiącach wrócił do Watykanu i zamieszkał w klasztorze Mate Ecclesiae. Mija osiem lat od tych bezprecedensowych wydarzeń. Choć fizycznie Benedykt XVI jest coraz słabszy, wciąż służy Kościołowi swoją modlitwą i refleksją. Z okazji rocznicy swojej abdykacji udzielił wywiadu włoskiemu dziennikowi „Corriere della Sera”, w którym opowiedział o swojej decyzji i wsparciu, jakiego doświadcza od następcy.

Benedykt XVI przekonuje, że tę trudną decyzję podjął z pełną świadomością i z perspektywy ośmiu lat jest przekonany, iż była ona słuszna. Wskazuje, że wciąż są osoby, które nie mogą się z nią pogodzić i tworzą różne teorie spiskowe.

- „Niektórzy mówili, że to z powodu skandalu Vatileaks, inni, że to z powodu spisku lobby gejowskiego, jeszcze inni, że to z powodu sprawy konserwatywnego lefebvrystowskiego biskupa Richarda Williamsona. Nie chcą wierzyć w wybór dokonany świadomie. Ale moje sumienie jest czyste”