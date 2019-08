75 lat temu utworzono Brygadę Świętokrzyską NSZ

S 11.8.19 13:52

NSZ miały status taki sam jak AK. Należały do sojuszu alianckich jednostek zbrojnych. Gdy niemcy byli spychani przez jednostki ac - naszego drugiego wroga - BS zawarła rozejm taktyczny coś o czym dobrze wiesz, że występuje w każdej wojnie - zakuty łbie. NSZ ma tyle wspólnego z faszystami co podobni tobie z inteligencją czyli NIC!!!

W trakcie przebijania się na zachód oswobodzili kobiecy obóz jeniecki- ratując około 700 kobiet od śmierci.

To o nich mówił Patton (jeśli wiesz kim on był) że są jednymi z najdzielniejszych ludzi.

Poucz się, wróć do szkoły......