''500 Plus'' Ewy Kopacz? Spychalski: W takie bajki już chyba nawet najmniejsze dzieci nie wierzą

Całkiem niedawno Donald Tusk przy okazji swojego powrotu do polskiej polityki stwierdził, że premier Ewa Kopacz miała już przygotowany program bliźniaczy do Rodzina 500 Plus. Słowa te wyśmiał rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

W rozmowie na antenie TVP w programie „Kwadrans polityczny” stwierdził:

„Jak dzisiaj słyszymy, że pani premier Ewa Kopacz miała program podobny do 500+, tylko nie zdążyła go wprowadzić, to z całym szacunkiem, ale w takie bajki to już chyba nawet najmniejsze dzieci nie wierzą”.

Jeśli chodzi o sam powrót Tuska, Spychalski jest przekonany co do tego, że lider PO będzie zaostrzać kurs w debacie politycznej. Najbardziej na powrocie Tuska na z kolei stracić Szymon Hołownia.

dam/TVP,Fronda.pl