50 lat aborcji w Indiach. Kościół ogłasza żałobę

Kardynał Oswald Gracias z Bombaju wezwał w liście swoich współbraci biskupów do upamiętnienia 10 sierpnia jako dnia żałoby. W tym dniu mija 50 lat od uchwalenia ustawy aborcyjnej w Indiach, która sprawiła, że co roku ginie około 16 milionów dzieci. Hinduski arcybiskup Sebastrian Kallupura w rozmowie z „Life Site News” powiedział, że konieczne są zmiany ustawodawcze zabraniające zabijania nienarodzonych.

Kardynał Gracias, przewodniczący Konferencji Biskupów Indii, chciałby, aby w tym dniu „wyrażono smutek z powodu zabijania” nienarodzonych dzieci. Pismo kardynała sugeruje różne formy upamiętnienia tego tragicznego dnia, kiedy zabijanie nienarodzonych stało się w Indiach legalne. Wśród nich wymienia modlitwę i zadośćuczynienie za dziesięciolecia przelewania niewinnej krwi”.

List sugeruje także bicie w dzwony pogrzebowe przez około 1-2 minuty w kościołach, ofiarowanie Mszy św. dla upamiętnienia niewinnych dzieci nienarodzonych zabitych w wyniku aborcji, a także jako zadośćuczynienie za grzech aborcji. Dodatkowo proponowane jest wygłoszenie kazania w obronie życia w niedzielę najbliższą 10 sierpnia oraz obchodzenie „godziny miłosierdzia” w każdej parafii, domach zakonnych, instytucjach katolickich i seminariach.

25 marca tego roku wprowadzono poprawki do prawa aborcyjnego, które teraz pozwala na zabijanie dzieci w łonie matki do 24 tygodnia ciąży. Według nowych zmian dopuszczalne jest także mordowanie nienarodzonych dzieci, aż do chwili narodzin, jeśli wykryje się wady wrodzone. Kiedy wprowadzano w życie ustawę aborcyjną w roku 1971, uzasadniano ją dominującą liczbą nielegalnych aborcji. Traktowano ją także jako formę kontroli populacji.

Jak napisał kard. Gracias w swoim liście: „dokonuje się miliony aborcji w naszym kraju po tej ustawie i nie widać oznak spowolnienia tego trendu przeciwko życiu”. Z kolei abp Kallupura zwrócił uwagę na potrzebę formowania sumień młodych ludzi przez katolickie instytucje edukacyjne oraz współpracy z niechrześcijańskimi liderami na rzecz prawa chroniącego życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci.

