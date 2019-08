4-latek w szpitalu. Potrącił go Brytyjczyk na elektrycznej hulajnodze

Czarek 20.8.19 10:17

To pewnie Miller tak pędził, że się nie wyrobił i wjechał na panią Beatę. Albo Zandberg. Trzeba im powiedzieć że tak się nie podrywa kobiet. Ale oni mają wygląd osób do których trudno dotrzeć za pomocą logiki. Swoją drogą temu co tak szybko jechał trzeba zatrzymać prawko na jakiś czas.