32-latka urodziła dziecko. Chce, by nazywać ją ,,ojcem''

Agnieszka 22.7.19 17:23

Jakby miała schizofrenię, to by jej dziecko zabrali. Nawet jedno chcieli na przymus zabić, gdy matka była upośledzona umysłowo - chyba wcale nie gorzej niż ta z żądaniami z kosmosu i brakiem podstawowej wiedzy o biologii. Czy tej - bo zgodnie z modą idzie - to ma być wolno dziecku schizofrenię robić od małego wmawianiem, że je ojciec urodził a nie kobieta/matka z zaburzeniami psychicznymi związanymi z brakiem utożsamiania się z własną płcią i okaleczaniem ciała?

Współczuje zaburzeń psychicznych, ale co z dobrem dziecka w Wielkiej Brytanii, gdzie się dzieci zabija wbrew woli rodziców, bo to podobno ma im cierpienia zaoszczędzić? Tego dziecka nikt od cierpienia zabraniem praw rodzicielskich ratować nie będzie? Sprawa jasna. Ojcem ta kobieta nie jest, bo ojciec jest, ale jest nim pewnie nieznany dawca nasienia. Matką twierdzi ta kobieta, że też nie jest. No to jak ani ojca ani matki nie ma, to dziecku trzeba znaleźć rodzinę zastępczą i już.