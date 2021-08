290 mld zł na drogi w ramach Polskiego Ładu. To najwięcej w historii

- Poprzez cały program budowy dróg tworzymy perspektywy dla polskich przedsiębiorców, bo to oni biorą udział w przetargach i to oni coraz częściej wygrywają przetargi. Uczą się budować coraz bardziej skomplikowane, zaawansowane konstrukcje inżynieryjne – powiedział dzisiaj premier Mateusz Morawiecki podczas otwarciu w Podlaskiem nowych odcinków drogi ekspresowej S61 Via Baltica.

Premier zapowiedział realizację kolejnych odcinków dróg krajowych oraz szybkie zakończenie budowy autostrady A1.

- Każdy kilometr nowej drogi to dodatkowe możliwości przyciągania przedsiębiorców i możliwości rozwojowe dla danego regionu - mówił szef polskiego rządu.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że obecny program budowy dróg to największe tego typu przedsięwzięcie w historii Polski, na które w budżecie jest przewidziane ponad 290 mld zł.

- Powstanie wiele brakujących odcinków, obwodnic i zjazdów, tworzących znakomite perspektywy rozwojowe - zapewnił premier.

Szef rządu podkreślił także, że program budowy dróg w ponad 80 proc. opiera się na budżecie państwa.

📽️🛣️ Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych 2030.



✅ Powstaną drogi szybkiego ruchu o długości ponad 8⃣0⃣0⃣0⃣ km.

✅ Zmaleje wykluczenie komunikacyjne.

✅ Wszystkie polskie regiony zostaną połączone siecią nowoczesnych dróg.#PolskiŁad #ŁączymyPolskę #NowyProgramBudowyDróg pic.twitter.com/td5tzKbOgX — Kancelaria Premiera (@PremierRP) August 9, 2021

🛣️ Udostępniamy dzisiaj kierowcom ok. 35km dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 #ViaBaltica, od węzła Kolno poprzez druga jezdnię obwodnicy Stawisk i dalszy nowy odcinek do obwodnicy Szczuczyna.



#ŁączymyPolskę #PolskiŁad #NowyProgramBudowyDróg pic.twitter.com/vlc3t6d7bD — Kancelaria Premiera (@PremierRP) August 9, 2021

🇵🇱 🛣️ Poprzez Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych 2030 i #PolskiŁad łączymy Polskę ❗ pic.twitter.com/evVcDhXXWx — Kancelaria Premiera (@PremierRP) August 9, 2021

Premier @MorawieckiM w #PiątnicaPoduchowna: Minister @AMAdamczyk cały czas dyskutuje i negocjuje z wykonawcami - np. trzeba było się z jednymi rozstać. Chodzi o część budowy - most na Narwi. Ale już wdrażamy plan rezerwowy i również ten odcinek będzie gotowy w ciągu 2-2,5 roku. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) August 9, 2021

Minister @MI_GOV_PL @AMAdamczyk w #PiątnicaPoduchowna: Prezentacja Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych to okazja do odniesienia się do obecnie realizowanego programu, bo nie zwalniamy tempa. Dzisiejsze otwarcie ponad 40 km drogi ekspresowej jest tego dowodem. #ŁączymyPolskę pic.twitter.com/SqA1I24AXv — Kancelaria Premiera (@PremierRP) August 9, 2021

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych 2030 to historyczny program dzięki któremu Polska będzie najlepiej skomunikowanym państwem #UE. Decyzją rządu @pisorgpl @MorawieckiM zabezpieczamy 292 mld na realizację tego epokowego przedsięwzięcia.@AMAdamczyk @MI_GOV_PL @GDDKiA pic.twitter.com/gFDitZXzM6 — Rafał Weber (@WeberRafal) August 9, 2021

mp/polskieradio24.pl