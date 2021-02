25-letnia polska modelka nie żyje. Rozstała się z gwiazdą Bayernu kilka dni temu

Polska modelka, która zasłynęła w 2012 roku udziałem w pokazie Heidi Klum oraz udziale w niemieckiej edycji programu „Top model” nie żyje. Kasia Lenhardt – jak podaje niemiecki „Bild” - kilka dni temu rozstała się z piłkarzem Bayernu Monachium Jeromem Boatengiem.

Ciało kobiety zostało odnalezione w Berlinie, a jej ciało – jak podaje tabloid zostało odnalezione we wtorek wieczorem około 20:30 w jednej z berlińskich dzielnic. Jak podają niemieckie media, na obecnym etapie śledztwa nic nie wskazuje na to, że do jej śmierci mogły się przyczynić osoby trzecie.



Polka osierociła synka, a okoliczności jej śmierci bada niemiecka prokuratura.



mp/poral tvp info