221 nowych zakażeń. Prawie wszystkie na Śląsku

Senior lekarz 30.5.20 11:12

Nie lekarze są dobrze wynagradzani, tylko NFZ za leczenie takiej samej choroby u pacjenta bez (+) koronawirusa placi dużo, dużo mniej szpitalowi. Dlatego, jesli pacjent jest korona (+), to niezależnie na co umrze "opłaca się" napisać, że umarł na copvid 19. Ale to opłaca się jest dla szpitala, lekarz nic z tego nie ma!!!!! Niezależnie od tego jaką chorobę leczą lekarze, jak pracują, czy w ogóle pracują i tak dostają jak zawsze pensje, której wysokość zależy wyłącznie od tego,że ma podpisaną umowę od pracę. Tak jest w państwowych placówkach.