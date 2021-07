20. rocznica kanonizacji Ojca Pio! Przed nami rok przygotowań

„Wzrosła liczba grup modlitwy. W sposób szczególny widać to w świecie azjatyckim, a także w Ameryce Łacińskiej. Ale odnotowaliśmy też rozwój duchowy, większą dojrzałość kościelną tych grup. Wcześniej Ojciec Pio był przede wszystkim znany i poszukiwany jako święty od cudów. Teraz jest on już postrzegany jako święty chrześcijańskiej dojrzałości. Wyraźne jest też przejście od pobożności indywidualnej do duchowości wspólnotowej. Jest to charyzmat udostępniony całej wspólnocie Kościoła. A grupy modlitewne Ojca Pio odznaczają się gotowością do służenia innym, rozwijając nowe formy modlitwy, dostosowane do potrzeb młodych a także do szczególnych sytuacji, do różnego rodzaju zranień.“