151 ciał świętych nie uległo rozkładowi!!!

THE INCORRUPTIBLES - ciała świętych w KOŚCIELE KATOLICKIM, które nie uległy rozkładowi. Niektóre ciała świętych w Kościele Katolickim nie uległy rozkładowi, anaukowcy do dziś nie znają przyczyny takiego zachowania się tych ciał.

Ciała świętych, które nie uległy rozkładowi znajdowały się w różnych środowiskach, w większości takich, gdzie ciało powinno ulec rozkładowi. Są jednak wolne od próchnicy, niezależnie od sposobu pochówku, temperatury, wilgotności i nieostrożnego obchodzenia się.

Co istotne,ciała te nie przechodziły żadnego balsamowania ani mumifikacji, które miały je zabezpieczyć przed rozkładem. Cud braku rozkładu ciała świętych często potwierdza ich świętość, na co także wskazują wydarzenia związane z nimi oraz to, co czynili za życia.

Niezwykłe zjawisko zachowania ciał świętych jest to pewny znak i świadectwo od Boga dla świata. To również znak, że Kościół Katolicki jest jedynym prawdziwym ustanowionym przez Jezusa Chrystusa miejscem spotkania z Bogiem i drogą do zbawienia. My również starajmy się w naszym codziennym życiu być bardziej podobni do Chrystusa, stale prosząc o wstawiennictwo świętych w tym stawaniu się podobnym do naszego Zbawiciela.

Pod koniec załączonego filmu przedstawiona została lista 151 przypadków świętych w Kościele Katolickim, żyjących na przestrzeni wieków chrześcijaństwa, których ciała nie uległy do dziś rozkładowi.

mp/yt/frgivanni