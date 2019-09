15-latek z krzyżem w ręku blokował marsz LGBT. Za jego rodzinę zabrał się kurator sądowy...

"Pomysł blokowania Marszu Równości w krzyżem w ręku narodził się kiedy po raz pierwszy pojawiła się informacja o organizacji parady w Płocku. Zrobienie podobnego gestu do gestu, który zrobił ks. Ignacy Skorupko podczas bitwy warszawskiej z bolszewikami w 1920 r. powinno dać ludziom do myślenia i skłonić ich do refleksji. Potem zrezygnowałem z tego pomysłu ze względu na konsekwencje społeczne. Bałem się jak na to zareagują ludzie"-wspominał niedawno nastolatek w rozmowie z portalem wPolityce.pl.