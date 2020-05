14 drzew za ponad 500 tys. złotych. Tak ,,gospodaruje'' Poznań

- Poznań kupił 5 platanów klonolistnych z niemieckiej szkółki. Sprawdziłem, koszt katalogowy jednego 5670 EUR (26 000 PLN). Do tego drogi transport. W poznańskiej szkółce Berberys jednopienne (i znacznie większe od tych zakupionych) 3500 zł, wielopienne droższe ale nadal 6-7-8k

- Z informacji uzyskanych od wykonawcy (a to bardzo doświadczona lokalna firma dobrze znająca ofertę rodzimych szkółek) wynika, że polscy producenci drzew nie mieli w swych ofertach 14 sztuk drzew o wskazanych parametrach, a jeśli oferowali taki materiał, to był on sprowadzany z za granicy. Dodatkowi pośrednicy podnosili zaś cenę zakupu