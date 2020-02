13-tka będzie opóźniona? Senatorowie z PO namieszali emerytom!

A to źle, że nie można ruszać środków przeznaczonych na pomoc niepełnosprawnym? Chyba jednak nie jest to odpowiednie źródło finansowania dla trzynastek. Jeśli nas na to nie stać, to może lepiej się przyznać, nie wypłacać tego, a nie brnąć w oskarżanie i szukanie winnych.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha