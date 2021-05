12 tys. na drugie i kolejne dziecko! Premier zapowiada ogromną pomoc dla polskich rodzin

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało na dzisiejszej konwencji założenia Polskiego Ładu. To m.in. zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyższenie drugiej stawki podatkowej, zniesienie umów śmieciowych, emerytura do 2,5 tys. zł bez podatku czy ogromny program mieszkaniowy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział również wprowadzenie rodzinnego kapitału opiekuńczego. Każda rodzina otrzyma 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na dzisiejszej konwencji programowej PiS, że rząd Zjednoczonej Prawicy obejmie większym wsparciem rodziców w pierwszych trzech latach po narodzinach dziecka.

- „Wprowadzimy rodzinny kapitał opiekuńczy - 12 tys. zł do wykorzystania między 12. a 36. miesiącem życia dziecka”

- oświadczył premier.

- „Ten komponent jest dla każdej rodziny na 2, 3 i kolejne dzieci”

- dodał.

To rodzice podejmą decyzję, w jaki sposób wykorzystać te środki.

- „Wierzymy, że rodzice najlepiej wiedzą, czy wykorzystać te środki na żłobek, na zatrudnienie niani, albo na jakiś inny ważny cel, który pomoże zbudować większą rodzinę i pozwoli zbudować większa Polskę, bo rodzina jest w sercu naszego programu”

- podkreślił.

kak/rmf24.pl