112 osób bez dachu nad głową w wyniku pożaru. Abp. Jędraszewski zorganizował zbiórkę

We wsi Nowa Biała w województwie małopolskim wybuchł ogromny pożar. Płonęło kilkanaście budynków gospodarczych i mieszkalnych. W wyniku pożaru 112 osób zostało bez dachu nad głową. Abp. Marek Jędraszewski ogłosił, że w przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych mieszkańców.

Pożar wybuchł wczoraj wieczorem. Uszkodził 44 budynki, w tym 21 domów mieszkalnych. W wyniku pożaru 112 osób zostało bez dachu nad głową. Do szpitala trafiło 9 osób i jeden strażak ochotnik z poparzeniami i podtruciem dymem. Stan poszkodowanych jest stabilny.

W akcji gaśniczej brało udział ponad sto zastępów straży pożarnej, czyli ponad 400 strażaków.

Obecnie trwa usuwanie skutków pożaru. Nie wiadomo ile zwierząt gospodarskich ucierpiało w wyniku rozprzestrzeniającego się ognia. W pomoc mieszkańców zaangażowały się Wojska Obrony Terytorialnej, a na miejsce przyjechał premier Mateusz Morawiecki.

Metropolita krakowski abp. Jędraszewski opublikował komunikat o zbiórce na rzecz poszkodowanych mieszkańców.

"Wczoraj w godzinach wieczornych z Nowej Białej, należącej do Archidiecezji Krakowskiej, nadeszła wiadomość o tragicznym w skutkach pożarze, który dotknął wielką liczbę mieszkańców tej miejscowości i całe rodziny naszych Sióstr i Braci pozostawił w sytuacji braku domu oraz podstawowych środków do życia. W odpowiedzi na to bolesne doświadczenie społeczność Archidiecezji Krakowskiej jednoczy się w modlitwie i poczuciu wspólnoty z wszystkimi, którzy za sprawą żywiołu doznali uszczerbku na zdrowiu oraz stracili dorobek życia, a także z wszystkimi niosącymi im niezbędną pomoc" - czytamy w komunikacie.

"W związku z powyższym, dla okazania Chrystusowej miłości wobec potrzebujących zarządzam, by w przyszłą niedzielę, tj. 27 czerwca 2021 roku w każdej parafii Archidiecezji Krakowskiej włączono tę intencję do Modlitwy powszechnej, a przed kościołami zorganizowano zbiórkę ofiar na rzecz poszkodowanych w pożarze mieszkańców Nowej Białej. Zebrane środki zostaną przekazane za pośrednictwem Wydziału ds. Charytatywnych Kurii Metropolitalnej w Krakowie na pokrycie najbardziej naglących wydatków osób dotkniętych pożarem. Pasterskim błogosławieństwem otaczam mieszkańców Nowej Białej oraz wszystkich, którzy przychodzą im z pomocą" - głosi dalej komunikat.

jkg/pap, diecezja