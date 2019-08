100 mln złotych na pełnomorski patrolowiec dla Morskiego Oddziału SG

Morski Oddział Straży Granicznej został utworzony 1 sierpnia 1991 r., i od tamtego czasu czeka na patrolowiec... Aby wziąć udział w przetargu, należy wpłacić wadium w wysokości 1 mln PLN. Oferty należy składać do 23 września 2019 r. Nowa jednostka ma zostać dostarczona do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Gdańsku – Westerplatte do 10 listopada 2022 r