10 faktów na temat egzorcyzmów

Czy egzorcyzmy naprawdę wyglądają jak na filmach? i Czy w związku z tym Szatan istnieje naprawdę? Oto pytania jakie zadali sobie sobie dziennikarze portalu wp.pl by rozjaśnić czym charakteryzuje się egzorcyzm, obalając przy tym liberalne mity na ten temat:





1. Wymioty i ugryzienia

"Nie ma wątpliwości, że podczas egzorcyzmów kapłanowi może grozić prawdziwe niebezpieczeństwo. Osoba opętana przez demona zdradza nadnaturalną siłę i czasami atakuje egzorcystę. Może także ugryźć kapłana lub zwymiotować drobnymi przedmiotami, na przykład gwoździami. Oprócz tego, demon źle wpływa na osobę, w której przebywa, stopniowo doprowadzając ją do ruiny. Anneliese Michel, młoda kobieta, która zmarła mimo prób egzorcyzmów, jest tego dobitnym przykładem. Dziewczyna miała ciągle napięte mięśnie, wskutek czego nie mogła jeść ani pić. Miała również problemy z oddychaniem i prawie nie spała. Ciągle robiła sobie krzywdę - gryzła ściany, aż do wypadnięcia zębów, oraz uderzała głową o futrynę".

2. Zbiorowe egzorcyzmy

"Zazwyczaj kojarzymy sobie egzorcyzmy jako seans odprawiany nad jedną osobą w jej własnym domu Jak się okazuje, pomocy potrzebuje dużo więcej osób. To dla nich organizowane są raz w miesiącu specjalne nabożeństwa z prośbą o uzdrowienie. W Polsce odbywają się dwie takie msze - w Wąwolnicy w województwie lubelskim oraz Pajęcznie w łódzkim. Dochodzi na nich do nadnaturalnych zdarzeń. Ludzie nagle upadają, jęczą oraz wydają z siebie dziwne głosy. Świadczy to o obecności w nich złego ducha, któremu nie w smak jest modlitwa egzorcysty. Podczas nabożeństw mają miejsce także cudowne uzdrowienia".

3. Jak rozpoznać opętanie?

"Diagnoza opętania przypomina diagnozę zwykłej choroby. Najczęściej opętanie wskazuje się jako ostatni możliwy powód niepokojących objawów, jeśli lekarze po dokładnych badaniach wciąż nie znają przyczyny choroby. Zachowanie człowieka opętanego naprawdę może budzić niepokój - taka osoba stopniowo odseparowuje się od bliskich, zdarzają się niespotykane u niej wcześniej ataki agresji i ujawnia się pragnienie czynienia zła (...)

Innym ważnym symptomem wskazującym na opętanie jest niepokojący wstręt do przedmiotów związanych z Kościołem, na przykład krzyża czy wody święconej".

4. Papieże egzorcyści

Egzorcyzmów z reguły dokonują wybrani przez biskupa księża. Ale okazuje się, że egzorcyzmować mogą także inni dostojnicy kościelni. Wśród nich są papieże. Jan Paweł II miał dokonać aż trzech egzorcyzmów. Najbardziej znany miał miejsce w 1982 roku, kiedy to papież odprawił egzorcyzmy nad kobietą podczas audiencji. Opętana nagle zaczęła tarzać się po podłodze, uspokoiły ją tylko modlitwy Jana Pawła II. Według słów ojca Amortha, najbardziej znanego współcześnie egzorcysty, egzorcyzmów dokonał także Benedykt XVI.

5. Kogo atakuje demon?

"Na wpływ złego ducha narażony jest każdy z nas. Jednak są ludzie, którzy znajdują się w tak zwanej grupie ryzyka. To głównie osoby, które popełniły ciężki grzech, a być może wciąż go powtarzają. Nawiedzeniu przez diabła ulegają także ludzie, na których ktoś rzucił klątwę. Oprócz tego wiele osób świadomie igra z diabłem i podpisuje z nim cyrograf. Dotyczy to głównie członków sekt satanistycznych".

6. Świeccy egzorcyści

"Nie wszystkie osoby dokonujące egzorcyzmów należą do wspólnoty Kościoła. Część z nich, tytułująca się mianem świeckich egzorcystów, również je odprawia. Jednak jakość ich usług często bywa kwestionowana, a Kościół zupełnie neguje ich cudowne umiejętności. Katolicyzm nie wyklucza jednak uczestniczenia osób świeckich w egzorcyzmach. Oni również mogą ich dokonywać, ale tylko w szczególnych przypadkach i w pewnym zakresie. Ważne, żeby osoba świecka była w stanie łaski, co stawia ją w lepszej sytuacji wobec groźnego demona."

7. Coraz częściej

"Wydawać by się mogło, że odprawianie egzorcyzmów jest sporadycznym przypadkiem. Jednak wielu egzorcystów przyznaje, że opętania zdarzają się coraz częściej. W Polsce działa około 100 księży wykonujących tę posługę. Mimo że jest ich sporo, to wciąż niewystarczająco".

8. Rytuał

"Obrzęd egzorcyzmu uroczystego jest ściśle usankcjonowany przezKościół. Jeśli pozwalają na to okoliczności, wykonuje się go w ustronnym miejscu, najlepiej, by było ono jak najbardziej święte. Obrzęd odprawia jeden kapłan, choć czasami pomagają mu inni. Wszystko zależy od tego, jak bardzo agresywny jest opętany. Sam rytuał składa się głównie z modlitw. Kapłan prowadzi także dialog z demonem, który bardzo często ze wszystkich sił stara się obrazić świętych".

9. Kto może zostać egzorcystą?

"Prawdziwych egzorcystów nie jest wielu. Między innymi dlatego, że droga do zostania egzorcystą nie jest taka prosta. Nie obowiązują żadne konkursy egzorcystów mianuje biskup po zasięgnięciu różnych opinii. Teoretycznie funkcję tę może sprawować każdy kapłan, który musi cechować się kilkoma ważnymi cechami. Przede wszystkim musi być osobą nieskazitelną i pobożną. Oznacza to mniej więcej tyle, że nie powinien mieć na sumieniu żadnych ciężkich grzechów ani słabości. W przeciwnym razie podczas egzorcyzmów szatan może je wykorzystać przeciwko kapłanowi, wytykając mu jego słabości. Może to mieć zły wpływ zarówno na egzorcystę jak i na przebieg modlitwy."

10. Wystarczy jedna sesja

To jeden z najbardziej popularnych mitów dotyczących egzorcyzmów. Większość ludzi uważa, że wystarczy jedna wizyta księdza, by uwolnić opętaną osobę od złego ducha. Taki obraz fundują nam też filmy . Jednak rzeczywistość jest nieco inna. Swoista "terapia" może trwać nawet pięć lat. Egzorcyzmy odprawia się co tydzień. Bardzo często jedna osoba musi ich przejść nawet kilkaset. Niestety, nawet to nie zawsze się sprawdza, niektórych ludzi demon za nic nie chce opuścić".

sm/wp.pl