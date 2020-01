Znamy stanowisko rządu ws. konfliktu na Bliskim Wschodzie

Janek 8.1.20 9:42

Robert Winnicki, poseł Konfederacji, zaapelował by władze nie wciągały Polski w ten konflikt.

– USA, na osobisty rozkaz Trumpa, zabiły w Iraku jednego z najważniejszych ludzi w irańskim systemie bezpieczeństwa, gen. Ghasema Solejmaniego. Iran podejmie działania odwetowe. Apeluję do @prezydentpl @MorawieckiM i @MSZ_RP o to by trzymali Polskę jak najdalej od tego konfliktu – napisał na Twitterze Winnicki.



