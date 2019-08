Zmagasz się z chorobą? Odmów litanię do św. Rocha!

Cogito ergo sum 16.8.19 9:26

Poważne pytanie.

Jesteście chorzy, więc jest to część planu bozi.

W takim razie skoro chcecie by choroba się skończyła, podważacie boski plan. Ale jako katolicy powinniście wierzyć że bozia jest nieomylna, i to co was spotyka to część boskiego planu.



W takim razie, czy modlitwa w intencji zmiany boskiego planu, to nie przejaw bluźnierstwa? Nie uwacie bozi, czy uważacie że jesteście mądrzejsi?