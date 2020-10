Jakie w polskich szpitalach istnieją procedury dot. dzieci, które pomimo próby przeprowadzenia aborcji, urodziły się żywe? Fundacja Życie i Rodzina zapytała o to same szpitale. Odpowiedzi, jakie nadesłano, po prostu przerażają. Załączamy informację, jaką do naszej redakcji przesłała Fundacja, wraz ze skanami pozyskanych ze szpitali dokumentów.

Fundacja Życie i Rodzina: Zbrodnie w polskich szpitalach - zobaczcie skany dokumentów!

Ujawniamy fragmenty pism, które Fundacja Życie i Rodzina otrzymała od szpitali w sprawie procedur dotyczących zabijania poczętych dzieci. Niektóre zdania mrożą krew w żyłach. Pod ładnymi słowami kryje się przerażająca rzeczywistość. Abortowane dzieci - jeśli urodzą się mimo próby zabójstwa - są pozostawiane na śmierć. Nie próbuje się ich nawet ratować...

Czy rozumiecie jak ważne jest, aby wreszcie skończyć z tym barbarzyństwem? Gdy maleństwa rodzą się żywe, walczą o życie, próbują złapać oddech, duszą się w męczarniach, wtedy personel szpitali zgodnie z procedurą... ma patrzeć na to wszystko i nie ratować dziecka przed śmiercią! Tak w majestacie prawa traktuje się polskich obywateli poddawanych aborcji. Tak kpi się z Konstytucji, która nakazuje ochronę życia każdego człowieka.

Trybunał Konstytucyjny musi zakończyć to barbarzyństwo

Jej postulaty mogą wypełnić teraz sędziowie Trybunału Konstytucyjnego - 22 października będą obradować i ocenią, czy selekcja dzieci ze względu na potencjalne wrodzone choroby - jest zgodna z Konstytucją RP.

Pytamy zatem sędziów Trybunału Konstytucyjnego - który przepis Konstytucji na coś takiego pozwala? Kiedy wreszcie prawo do życia przestanie być pustym frazesem i zacznie być realizowane w ustawie? 3 lata temu prawie milion Polaków zażądało ochrony życia niepełnosprawnych dzieci sygnując projekt #ZatrzymajAborcję. Pora skończyć ze zbrodnią w polskich szpitalach!

Możecie się też podpisać pod petycją do TK: https://www.twojepetycje.pl/petycje/o-ochrone-zycia-dzieci-zagrozonych-aborcja-petycja-do-julii-przylebskiej/

Zbrodnie w polskich szpitalach - skany dokumentów:

Załączamy odpowiedzi z Instytutu Matki i Dziecka, Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego We Wrocławiu, Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz Szpitala im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.