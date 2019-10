Zbigniew Kuźmiuk: Teraz już czterogłowy antyPiS

Olej 11.10.19 10:17

Doborowe towarzycho !



Gdyby ich tak wsadzić do jednego budy ! Ależ by tam się działo; kamyszek dawał by w mikkę, odbijałoby się kukuniem, podkukizienie unosiłoby zębacza łapiącego czarzaście oddech.

Dobiegałby wściekły warkot i piana z pysków.



Istny szał uniesień !