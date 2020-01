Zbigniew Kuźmiuk: Budżet bez deficytu. PiS udowadnia, że dobrze zarządza finansami publicznymi

1. W ostatnią środę minister finansów Tadeusz Kościński przestawił w Sejmie w pierwszym czytaniu projekt ustawy budżetowej na rok 2020, jest to jak zapowiadał premier Morawiecki pierwszy od 30 lat zrównoważony budżet.

Minister podkreślił, że odzwierciedla on priorytetowe działania rządu, które mają zapewnić stabilność finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego i realizacji aktywnej polityki prorodzinnej i społecznej.

2. Kwota dochodów została zaplanowana na poziomie 435,3 mld zł (w poprzedniej wersji budżetu wyniosła ona 429,5 mld zł), podobnie wydatki także na poziomie 435,3 mld zł, co oznacza całkowite zbilansowanie dochodami wydatków budżetu państwa.

Projekt budżetu został oparty na konserwatywnych założeniach, przyjęto prognozę wzrostu PKB na poziomie 3,7% (choć skorygowano w górę prognozę wzrostu PKB w tym roku z 3,8% do 4%), średni poziom inflacji w wysokości 2,5%, stopa bezrobocia na koniec 2020 roku ma wynieść 5,1% (bezrobocie na koniec 2019 roku ma wynieść 5,5%), a przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosnąć o 6%, nominalny wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ma wynieść także 6%, choć nie oznacza to automatycznych podwyżek płac w tej wysokości.

3. W oparciu o te założenia ministerstwo finansów prognozuje jak już wspomniałem dochody budżetowe na poziomie 435,3 mld zł, a tym samym poziomie mają być zrealizowane wydatki budżetowe, co oznacza, że będzie to budżet zrównoważony.

Oznacza to, że od roku 2015 (ostatniego roku rządów PO-PSL), kiedy dochody budżetowe wyniosły tylko 289 mld zł, po 5 latach mają one wynieść o ponad 146 mld zł więcej i to jest miara sukcesu rządów Prawa i Sprawiedliwości.