Zatrzymanie Nawalnego. Jest reakcja prezydenta Dudy i premiera Morawieckiego

Jak już dziś informowaliśmy, na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie zatrzymany został rosyjski dysydent Aleksiej Nawalny. Zareagować postanowili między innymi premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Andrzej Duda.

Nawalny został zatrzymany na moskiewskim lotnisku w trakcie odprawy paszportowej. Dziś wrócił samolotem z Berlina do swojego kraju. W Niemczech Nawalny przebywał w szpitalu, do którego przetransportowano go w ubiegłym roku po otruciu przez rosyjskie służby.

Na zatrzymanie Nawalnego zareagował między innymi prezydent Andrzej Duda. Na twitterze napisał:

Premier Mateusz Morawiecki napisał z kolei:

Postępowanie władz rosyjskich wobec Aleksieja Nawalnego nie może nie mieć konsekwencji dla relacji społeczności międzynarodowej z tym krajem. W imieniu Polski - członka Rady Praw Człowieka ONZ, apeluję o międzynarodową solidarność w tej sytuacji. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) January 17, 2021

Zatrzymanie @Navalny to kolejna próba zastraszenia demokratycznej opozycji w Rosji. Szybka i jednoznaczna reakcja na poziomie UE jest niezbędna. Poszanowanie praw obywatelskich stanowi podstawy demokracji. Apeluję do władz w Rosji o natychmiastowe uwolnienie zatrzymanego. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 17, 2021

dam/twitter,Fronda.pl