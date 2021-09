Zaskakująco dobre informacje dot. budżetu. Z. Kuźmiuk: Może być zrównoważony

eto normalne 7.9.21 8:52

nie zagladam tutaj, stąd nie wiem czy jedynie słuszna propaganda "PiS podąża scieżką od sukcesu do sukcesu" na Frondzie, to normalne. Liczę na opopowiedzi internautów.



Mnie intersuje tylko prawda. Bo to co w tym artykule naPISali to tylko wynik znanych sztuczek ukrywania zadłużenia. Jak przegrają wybory to będą mieli na kogo szczuć. "Jak rzadziliśmy to było wszystko dobrze". Utrata suwerenności za obietnice 770- mld, futerka, zamykanie lasow, sianie paniki, inflacja, bankructwa, i wiele innych sukcesów czy praranoji , wszystko z krzyżem na persi i znakiem Powastania Warszawskiego aby obrzydzić Katolików i Polaków.

Jakby komuś przyszło do głowy ze jestem zwolennikiem Opozycji , to wyjanśniam i NIE! i Powtarzama interesuje mnie nie tylko prawda, propagandą, jaka by nie była się brzydzę