Zamknięte hotele i restauracje. Gowin: Musimy się uzbroić w cierpliwość

„Z całą pewnością w pierwszej kolejności do szkół powinny wrócić dzieci. Mówię celowo dzieci, bo mam na myśli klasy od pierwszej do trzeciej” – powiedział wicepremier Jarosław Gowin odpowiadając na pytanie na temat kolejności znoszenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa w Polsce.

Jak dodał w rozmowie na antenie TVN24, dopiero w drugiej kolejności do szkół wróci młodzież. Gowin poinformował też, że kolejnym etapem będzie odmrażanie gałęzi gospodarczych dotkniętych zamrożeniem. Kiedy możemy na to liczyć? Gowin odpowiada:

„[…] jeżeli chodzi o podróże, hotele, także o restauracje to niestety – mówię to jako minister odpowiedzialny za gospodarkę, który na co dzień jest w kontakcie z przedstawicielami tych branż – tu się musimy uzbroić w cierpliwość”.

dam/TVN24,Fronda.pl