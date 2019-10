Żakowski: PO dostała łomot

Polak Ateista Durny Gej 17.10.19 12:01

Panie żakowski, nie zaś taki łomot ?! Przecież 5 mln "polaków" głosowało na PO, to jak to może być łomotem ?! Popatrz pan, najwięcej ludzie głosowało na PO w dużych miastach, a więc cała elyta, ludzuie wykształceni, profesorowie, mieszczanie, kasta sędziowska, cały ratusz, grupy SB-eków i WSI-oków, no i oczywiście duża grupa aktorów i celebrytów ! To cały "kwiat" czerwonej i tęczowej zarazy - a pan mówi, że łomot ! Tej "inteligencji" nie przeszkadza to, że ich wybrańcy okradli m. in. ich z 240 mld z WAT i 150 MLD z OFE ! In nie przeszkadza to, że np. Gawłowski to przestępca, a Jachira to chora psychicznie kobieta. Oni głosują po prostu na swoich, lub inaczej mówiąc - im podobnych !