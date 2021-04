Zakaz przemieszczania się i godzina policyjna? ,,Jestem bardzo bliski rekomendacji''

„Europa Zachodnia wprowadza zakaz przemieszczania się, godzinę policyjną i ograniczenie liczby spotkań do kilku osób. Zawsze postulujemy o przestrzeganie dotychczas istniejących zaleceń, od tego trzeba zacząć” – mówił w rozmowie na antenie Radia ZET doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban.

Jak zaznaczył, to nie on ale premier jest od wprowadzania kolejnych obostrzeń. Stwierdził też, że on sam jest bardzo bliski rekomendowania posunięć takich jak wprowadzenie godziny policyjnej. Dodał, że jeśli nadal liczba zakażeń będzie rosła, trzeba będzie to wprowadzić, być może nawet jeszcze przed świętami. Decydujące mają być następne dwa lub trzy dni.

Tymczasem jeszcze wczoraj rzecznik rządu Piotr Müller zapowiadał, że nie powinniśmy spodziewać się zaostrzenia zasad przed świętami. Zalecał aby skupić się na przestrzeganiu obowiązujących już teraz obostrzeń.

dam/Radio ZET,300polityka.pl,PR3