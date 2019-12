Wzruszające wspomnienia z wigilii na zesłaniu. ,,Przyniosłam małą sosenkę, ubrałam guzikami i różnokolorowymi nićmi sprutej wełny...''

man.of.Stagira 24.12.19 14:34





To juz pora na Wilijom, to juz cas

A tu jesce ftosik hebioł posród nos

A tu jesce ftosik ku nom moze przijść

Bo przi stole wolne miejsce ceko dziś

A tu jesce ftosik ku nom moze przijść

Bo przi stole wolne miejsce ceko dziś



Gwiazdo betlejemsko prowodz go bez świot

Co by razem z nomi przi tym stole siod

Prziwiedź go tu do nos z tyk dalekich dróg

Co by razem z nomi kolendowac móg

Prziwiedź go tu do nos z tyk dalekich dróg

Co by razem z nomi kolendowac móg



Dej mu światło bo tak łatwo zmylić ślad

Dej nadzieje kie mu w łocy duje wiatr

Studzonemu, zmyenconemu pomóc iść

Bo samucki nikt ni moze łostoć dziś

Studzonemu, zmyenconemu pomóc…



.