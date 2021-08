Wojna w Afganistanie – najdłuższa i najdroższa interwencja w historii USA

Absolutną katastrofą zakończyła się 20-letnia misja Stanów Zjednoczonych w Afganistanie. Mimo ogromnych środków włożonych w wyszkolenie i wyposażenie afgańskiej armii, natychmiast po wycofaniu wojsk amerykańskich talibowie przejęli kontrolę nad krajem. Tymczasem prowadzona od 2001 roku wojna była najdłuższą i najdroższą interwencją w historii USA.

Jak informuje agencja Associated Press, powołując się na analizę Uniwersytetu Browna, za wojnę w Afganistanie Amerykanie zapłacili do tej pory 2,26 bln dolarów. Zapłacą jednak więcej, nawet 4 bln dolarów. To dlatego, że jak przypomina agencja, była to interwencja prowadzona na kredyt. Amerykanie będą więc wciąż za nią płacić.

- „Akademicki projekt Costs of War wylicza, że na łączną sumę 2,26 bln dolarów operacji w Afganistanie i Pakistanie złożyło się: 933 mld budżetu wojennego Departamentu Obrony USA, 530 mld szacunkowych odsetek od pożyczek wojennych, 443 mld dopłat do budżetu Departamentu Obrony USA, 296 mld przeznaczonych na opiekę medyczną weteranów i 59 mld budżetu wojennego Departamentu Stanu USA”

- donosi Polska Agencja Prasowa.

Według prof. Lindy Blimes z Uniwersytetu Harvarda rzeczywisty koszt wojny wyniesie pomiędzy 4, a 6 bln dolarów. W kwotę tę wlicza ona również koszty społeczne, jak opieka medyczna dla weteranów, odszkodowania dla rodzin czy renty inwalidzkie.

W wojnie w Afganistanie, według danych Uniwersytetu Browna z 2019 roku, od października 2001 roku zginęło ponad 64 tys. żołnierzy, w tym 2300 amerykańskich. Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie mówi o ponad 110 tys. zabitych lub rannych cywilach. Wskazuje przy tym, że systematyczne statystyki prowadzi dopiero od 2009 roku.

kak/PAP