Wojewódzki zaatakował reporterów gazem!!!

Znany dziennikarz i celebryta Jakub Wojewódzki zaatakował pracujących fotoreporterów. Udając się do siedziby Newonce Radio, gdzie prowadzi audycje, zauważył, że jest fotografowany. Niespodziewanie podszedł do fotoreporterów i zaatakował ich gazem pieprzowym. Skąd taka reakcje? Gdzie leży granica chamstwa celebryty? Przecież w świecie celebrytów fotografowanie to sprawa nagminna, więc Wojewódzki nie powinien być zdziwiony, że jest fotografowany.