Wojciech Mann potwierdza: ,,Ma wszystko w d*pie''

@JA Too etrendżer 19.3.20 11:07

ja tyż - jezdem stary i sfrustrowany. Byłem w UB, PZPR,SLD,KDL i potem w Platformie. Jak PIS doszedł do władzy, to zaszyłem se zwieracz. Od czasu do czasu czerwonymi ustami gadam, do Was drodzy kałchożnicy, w TVN24 czy piszę w GW "anonimowy czytelnik" czy "głos obywatela" (pełny etat). Jak zjem, to nie wydalam. Zmuszony do weganizmu, ustami wydalam metan. Dorabiam na imprezach u lewackich celebrytów - puszczam z ust "ognie bengalskie"