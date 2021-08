Włoskie media: Czy Franciszek abdykuje z powodu choroby?

Włoska prasa rozpisuje się ostatnio na temat możliwości złożenia urzędu przez papieża Franciszka. „Il Tempo” podaje to nawet już jako sprawę przesądzoną. - Taka sytuacja miała już miejsce w przeszłości w przypadku Josepha Ratzingera, a teraz papież Franciszek również myśli o rezygnacji z urzędu Papieża – pisze „Il tempo”.

Informacja ta pojawiła się ponownie w artykule Antonio Socciego w sprawie Libero. Podkreśla on w swoim tekście, że pogłoski o zwołaniu konklawe - co ma być wkrótce ogłoszone - stają się coraz bardziej wyraźne. Jest to tym bardziej podnoszony temat w ostatnim czasie, ponieważ za tymi refleksjami kryje się fakt, że Franciszek 17 grudnia kończy już 85 lat. Miał on także w ostatnim czasie problemy zdrowotne i przeszedł operację okrężnicy, której został poddany 4 lipca w klinice Gemelli w Rzymie.

Jak pisze „Il Tempo” w grudniu tego roku papież Franciszek będzie w tym samym wieku co Benedykt XVI, kiedy postanowił przekazać ster Kościoła swojemu następcy.

Wspomina się także się, iż pomimo że lipcowa operacja była opisywana jako planowana już od jakiego czasu, to w rzeczywistości spekuluje się, że nawet sekretarz stanu Parolin nic o tym nie wiedział i nawet lekarze woleliby trzymać Franciszka dłużej w szpitalu, aby móc poddać go bardziej szczegółowym badaniom.

Portal "Il Sismografo" - jak podkreśla Libero - uważany za bliski środowiskom Sekretariatu Watykanu, pisał o "ciężkich i zwyrodnieniowych schorzeniach, a choroba może być również przewlekła".

Wątpliwości w tej sprawie podsyca fakt, że komunikaty prasowe są podpisywane przez biuro prasowe, a nigdy przez lekarzy.

Podobne spekulacje miały już miejsce w roku 2020, ale zostały wtedy bardzo szybko zdementowane przez Stolicę Apostolską.

mp/iltempo.it