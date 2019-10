Witold Gadowski: Burmistrz Włoch. Zmoczony szczurek z gangsterskim doświadczeniem

- Artur W. jest sierotą. Nikt się do niego nie przyznaje, pan Trzaskowski cofa mu pełnomocnictwa. Ale on już z aresztu będzie mógł śpiewać. Pytanie, czy kanarek umie śpiewa? - zaznaczył

- Ktoś spyta, dobrze dobrze, a co z kamienicą Banasia? Byłem w Krakowie, sprawdziłem wiele tropów. Przeczytałem też doniesienia prasowe, mówiące o tym, że AKowiec, który przekazał Banasiowi kamienicę, to nie AKowiec, tylko ktoś kto kiedyś napadł na bank, że to nie działacz podziemia. Marian Banaś twierdzi, że współdział z nim w opozycji - dodawał

- W momencie kiedy syn pana Banasia zginął w Dolomitach, to był wielki cios dla ojca. Wtedy interesy ojca prowadził jego syn. Ojciec nie do końca zadbał o to, by to było przejrzyste i jasne - mówił