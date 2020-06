Wiemy, za jakie kłamstwo został pozwany Trzaskowski. Chodzi o wiec we Wrocławiu

Darek 19.6.20 17:29

Pani Barbaro, o ile dobrze wiem, to nie mam z Panią dzieci, i nie wiem czemu ktokolwiek miałby je adoptować.



Jak "homo-niewiadomo" bedzie móc adoptować dzieci to się polepszy sytuacja tych dzieci, ale tego Trzaskowski też nie ma w programie. Nikt chyba w tym nie ma takich postulatów, poza jednym Rabiejem.



Dzisiaj przykład z Warszawy - 2 lesbijki wychowują dziecko - już ma 9 lat. Matka bilogiczna wychowuje ze swoją partnerką, która nawet była przy porodzie i opiekuje się małym od jego pierwszego oddechu. Dla lekarza jest obcą osobą, jak mały miał wypadek na boisku to pomimo że homo-mama nie biologiczna pojechała nawet za karetką, szpital nie udzielił żadnej informacji, a mamie biologicznej powiedziano ze przez telefon nie udzielaja zadnych informacji i nie interesuje ich jakie dokumenty przesle mailem, bo druga osoba jest obca i nie jest parawnym opiekunem, tylko faktycznym.

Jakby się homo-mamie niebilogicznej coś stało, to małego państwo wydoi na 20% podatku od spadku. Tak samo w przyszłości dziecko bedzie musiało płacić za spadek po dziadkach, bo prawo nie pozwala na adopcję ani przysposobienie dziecka partnera w przypadku par homo, mimo że są już kilkanaście lat po ślubie zagranicą.



Także nikt nie ma zamiaru odbierać parom hetero dzieci i dawać na wychowanie parom homo, le homoseksualiści nie są bezpłodni i też często posiadają dzieci, i adopcja przez partnera powinna być oczywistym prawem tych... no przede wszystkim dzieci, bo to o ich dobro chodzi.