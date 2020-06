Wiemy, o czym Andrzej Duda będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Światowe media: To będzie najważniejszy temat

Taniej byłoby go wkleić w jakieś zdjęcie w phtoshopie. A efekt ten sam. ;)

Dość ryzykowna gierka, bo Dumb który ma marne szanse na reelekcję, może chcieć podlizać się swojemu elektoratowi i pokazać jaki to nie jest wszechmocny znowu nie dając mu krzesła... (PAD jest idealny do takich manifestacji. Przecież z Putinem ani z Merkel by się nie ośmielił.)

Warto pamiętać że USA nie traktują Polski tak jak Polska USA. A w przypadku Trumpa to nie zdziwiłbym się gdyby przed takim spotkaniem sprawdzał gdzie leży ta cała Poland ;)

