Wielki sukces akcji ,,Zaszczep się w majówkę’’! Polacy chętnie korzystają ze szczepień

Dziś rozpoczęła się akcja „Zaszczep się w majówkę” i już osiągnęła ogromny sukces. Przed mobilnymi punktami w całej Polsce tłumy ludzi oczekują w kolejkach na przyjęcie szczepionki Johnson & Johnson.

Bez żadnej rejestracji i wcześniejszego umawiania się. Od dziś do 3 maja każdy, kto skończył 36. rok życia może zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson w mobilnym punktach szczepień. Na szczepienie można przyjść „z marszu”, wystarczy e-skierowanie. W ramach akcji przygotowano mobilne punkty szczepień we Wrocławiu, Toruniu, Lublinie, Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Warszawie, Krakowie, Opolu, Rzeszowie, Gdyni, Chorzowie, Białymstoku, Olsztynie, Kielcach, Poznaniu i Szczecinie.

„Zaszczep się w majówkę” od początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem Polaków. Tylko w Krakowie do godz. 10:00 zaszczepiło się ponad 200 osób. Ogromna kolejka do punktu na Rynku Głównym ciągnie się aż do ul. Mikołajskiej. Takie kolejki widzimy przy wszystkich przygotowanych punktach szczepień.

‼️Mazowsze się szczepi!💉 Majówkowa akcja szczepień przeciw Covid-19 🦠 na pl. Bankowym 3/5 ruszyła! 💉 pic.twitter.com/a1O4UaVZ3P — Mazowiecki UW (@MUW_RP) May 1, 2021

📸 Kadry z @WMUW_Olsztyn

🌷 🌼 Akcja Majówka 💉



Mieszkańcy Olsztyna i okolic odwiedzający dziś punkt szczepień w Urzędzie Wojewódzkim mówią, że to świetna akcja i liczą na więcej tego typu przedsięwzięć 👍

To co, @szczepimysie ❓@SylwiaWadrzyk @NFZ_Centrala @michaldworczyk pic.twitter.com/aT0SwQidY4 — Magda Mil (@mil_magdalena) May 1, 2021

Uwaga ❗

Akcja Zaszczep się w majówkę w #Gdynia cieszy się ogromnym zainteresowaniem❗

Zostało już tylko ok. 400 wolnych miejsc na dziś .

Zapraszamy jutro i w poniedzialek od 9-19.@szczepimysie @GdanskNfz pic.twitter.com/Y1vQYPhTME — PUW Gdańsk (@PUW_Gdansk) May 1, 2021

Ruszyły szczepienia na parkingu przed Opolskim Urzędem Wojewódzkim. Punktualnie o godzinie 10.00 rozpoczęła się ogólnopolska akcja "Zaszczep się na majówkę". Chętnych do zaszczepienia nie brakuje. @szczepimysie #szczepimysie https://t.co/gGx3Q1eeQm pic.twitter.com/HpVkMoMaEJ — Piotr Moc🇵🇱 (@MocPiotr) May 1, 2021

W deszczu i słońcu🌞🌨, w parkach i na placach - jesteśmy w 16 miastach gdzie od wczesnego rana #SzczepimySię J&J w mobilnych punktach.



Odpowiadamy również na pytania dot. szczepień, służymy pomocą, a jak trzeba również... ciepłą herbatą 🙂

@szczepimysie @NFZ_Centrala pic.twitter.com/PJC4BEFhPJ — SylwiaWadrzyk (@SylwiaWadrzyk) May 1, 2021

Po majówce kontynuowana będzie rejestracja kolejnych roczników. Od 9 maja na szczepienie będą mogły rejestrować się wszystkie osoby powyżej 18 lat.

kak/PAP